В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями

В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента.

Как отмечается, внести изменения в статью «О персональных данных» предложил депутат ГД Антон Горелкин.

Уточняется, что проект предлагает определить понятие значимых информационных ресурсов, которые необходимы для развития информационной инфраструктуры страны.

Причем, как подчеркивается, решение о значимости ресурса будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Основным владельцем такого ресурса может быть гражданин России, доля иностранного участия ограничивается 20% акций.