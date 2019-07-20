Все данные о россиянах соберут на одном сайте
Правительство России одобрило законопроект, согласно которому появится портал, где будет храниться вся информация о россиянах. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
Как отмечается, сайт нужен для того, чтобы создать «систему учета сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость».
В правительстве пояснили, что данная мера позволит улучшить контроль за начислением и поступлением страховых взносов на счета физических лиц.
Причем, как подчеркивается, информацию о человеке будут получать из различных государственных и муниципальных ресурсов, а после Федеральная налоговая служба будет вносить ее на портал.
Уточняется, что россияне при желании смогут узнать, какие именно данные о них есть у правительства.
Ранее сообщалось, что российским военным запретят рассказывать о себе.