Все данные о россиянах соберут на одном сайте

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому появится портал, где будет храниться вся информация о россиянах. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Как отмечается, сайт нужен для того, чтобы создать «систему учета сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость».

В правительстве пояснили, что данная мера позволит улучшить контроль за начислением и поступлением страховых взносов на счета физических лиц.

Причем, как подчеркивается, информацию о человеке будут получать из различных государственных и муниципальных ресурсов, а после Федеральная налоговая служба будет вносить ее на портал.

Уточняется, что россияне при желании смогут узнать, какие именно данные о них есть у правительства.

Ранее сообщалось, что российским военным запретят рассказывать о себе.