Американские демократы испугались состаривающего приложения из России

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер обратился с призывом к ФБР и ФТК проверить состаривающее приложение FaceApp от российского разработчика Wireless Lab, которое стало всемирно популярным. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, Шумер опасается того, что активно используемое американцами приложение может повлиять на внутриполитические события в США, в том числе и предстоящие выборы в стране.

Демократический лидер предполагает, что личные данные граждан США могут уйти к «враждебной зарубежной державе». Он также заявил, что Россия якобы постоянно осуществляет враждебные действия в киберпространстве страны.

Шумер также подчеркнул, что FaceApp может стать угрозой национальной безопасности США, поскольку приложение запрашивает не подлежащий отмене доступ к личным данным пользователя и его фотографиям. Однако в Wireless Lab пояснили, что в серверы компании поступают только специально выбранные для обработки в приложении фотоснимки.

Ранее сообщалось, что вирусное приложение FaceApp вызвало серьезные вопросы о приватности.