Сотрудникам американской «дочки» Huawei грозит увольнение

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Сотни сотрудников китайской дочерней компании Huawei под названием Futurewei Technologies, находящейся в США, могут лишиться работы. Об этом информирует The Wall Street Journal.

Согласно источникам издания, точное количество работников, подлежащих сокращению, пока неизвестно. По предварительным данным, уволить могут сотни людей.

Отмечается, что сейчас сотрудники дочерней компании имеют проблемы с коллегами в Китае. При этом Huawei никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что Белый дом временно отменил санкции к Huawei.