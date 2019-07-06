Убивающее смартфоны Samsung фейковое приложение скачали 10 млн раз

Более десяти миллионов пользователей загрузили из Google Play приложение «Обновление для Samsung» и стали жертвами обмана. Об этом сообщает компания CSIS, которая работает в области кибербезопасности.

Как отмечается, данное приложение предлагает пользователям пакеты улучшений, которые предоставляет якобы официальный разработчик.

Уточняется, что после его скачивания юзеры оказываются на странице updato.com со множеством рекламных объявлений, которые предлагается убрать за $9.

Кроме того, приложение предлагает пользователям годовую подписку на обновления смартфона за $34,9 доллара (около 2,2 тыс. руб), однако осуществляется она не через Google Play.

Ко всему прочему, если юзер использует функцию «загрузить обновления бесплатно», то скорость скачивания будет очень маленькой, а соединение постоянно прерываться.

Ранее сообщалось, что Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн.