В Госдуме усомнились в успехе пасхального перемирия

Депутат Чепа: для соблюдения пасхального перемирия Зеленский не контролирует ВСУ
Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет соблюсти пасхальное перемирие, поскольку не контролирует ВСУ. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Алексей Чепа.

По его словам, в отличие от президента России Владимира Путина, Зеленский не контролирует свою армию. Депутат напомнил, что в прошлое перемирие Путин отдал приказ по телефону, и он был мгновенно выполнен.

Зеленский, в свою очередь, не может рассчитывать на то же самое, констатировал парламентарий.

«Он задавил всю оппозицию и прессу, а вот войсками не очень хорошо управляет», — сказал Чепа.

Россия объявила временное прекращение огня в зоне СВО на период православной Пасхи. Перемирие рассчитано на полтора дня и должно начаться вечером 11 апреля. В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Ранее Зеленский заговорил о прекращении огня после пасхального перемирия.

 
