США не представили доказательств «опасности» Huawei

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Главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин заявил, что США не представили доказательств угрозы безопасности от компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Целый ряд действий США основан на домыслах и догадках», — сказал Люпин.

По его словам, США использовали мощь «государственной машины» для давления на Huawei.

Он также добавил, что действия Вашингтона в отношении компании являются «беспрецедентными».

Ранее сообщалось, что Huawei обжаловала в суде США внесение компании в черный список.