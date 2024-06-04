В Кремле подтвердили, что США стали для России враждебной страной

США для России являются сейчас враждебной страной. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос об отказе американского Госдепартамента выпустить из страны экс-разведчика Скотта Риттера для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам Пескова, очевидно, на бывших сотрудников спецслужб распространяются ограничения на выезд во вражеские страны.

«А мы сейчас для них являемся вражеской страной — так же, как и они для нас», — отметил представитель Кремля.

Накануне бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, чтобы лететь в Россию на ПМЭФ. Он счел данную ситуацию запланированной засадой США. Риттер подчеркнул, что в любом случае приедет в Россию, пусть даже позже, чем планировалось.

Ранее Скотт Риттер заявил, что американские власти рискуют разориться в попытке обновить свои ядерные силы.