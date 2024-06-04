Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России майнинг криптовалют может получить официальный статус

Майнинг в РФ может получить код ОКВЭД после принятия закона о его регулировании

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Майнинг криптовалют в России может официально стать видом экономической деятельности с присвоением кода Общероссийского классификатора (ОКВЭД). Об этом пишет газета «Известия».

В Минфине поддерживают такую инициативу, сообщил замдиректора департамента финполитики Осман Кабалоев. Вопрос уже прорабатывается в Минэкономразвития. В Минпромторге согласны с необходимостью установления ОКВЭД для майнинга после его легализации. По мнению ведомства, добычу криптовалют можно отнести к промышленной деятельности по ее экономической и технологической сути.

Наличие официального кода ОКВЭД позволит вести учет и мониторинг развития отрасли в стране, считает директор BitRiver Олег Огиенко. Принятие сбалансированного регулирования разделит рынок на легальный промышленный майнинг и нелегальный, отметил эксперт Александр Разуваев. Это поможет компаниям выйти из «серой» зоны.

«Задача законодателей — упростить ситуацию для тех, кто пытается вести деятельность легально. Российский промышленный майнинг может играть значимую роль на мировом рынке, уже сейчас РФ занимает второе место по производственным мощностям», — подчеркнул он.

До этого стало известно о росте интереса россиян к криптовалют.

Ранее Россия стала одним из крупнейших источников трафика на мировых криптобиржах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами