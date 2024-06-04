В России майнинг криптовалют может получить официальный статус

Майнинг криптовалют в России может официально стать видом экономической деятельности с присвоением кода Общероссийского классификатора (ОКВЭД). Об этом пишет газета «Известия».

В Минфине поддерживают такую инициативу, сообщил замдиректора департамента финполитики Осман Кабалоев. Вопрос уже прорабатывается в Минэкономразвития. В Минпромторге согласны с необходимостью установления ОКВЭД для майнинга после его легализации. По мнению ведомства, добычу криптовалют можно отнести к промышленной деятельности по ее экономической и технологической сути.

Наличие официального кода ОКВЭД позволит вести учет и мониторинг развития отрасли в стране, считает директор BitRiver Олег Огиенко. Принятие сбалансированного регулирования разделит рынок на легальный промышленный майнинг и нелегальный, отметил эксперт Александр Разуваев. Это поможет компаниям выйти из «серой» зоны.

«Задача законодателей — упростить ситуацию для тех, кто пытается вести деятельность легально. Российский промышленный майнинг может играть значимую роль на мировом рынке, уже сейчас РФ занимает второе место по производственным мощностям», — подчеркнул он.

До этого стало известно о росте интереса россиян к криптовалют.

Ранее Россия стала одним из крупнейших источников трафика на мировых криптобиржах.