«Кринжовая история»: продюсер о кавере Инстасамки на Катю Лель

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти» раскритиковал кавер Инстасамки на хит Кати Лель «Мой мармеладный».

«На мой взгляд, это кринжовая история для Инстасамки. Никакая она не певица. Она девчонка из так называемого народа, блогер, который записывает какие-то видосики: как она ест, ездит на майбахе, и тому подобное», — высказался Дворцов.

По мнению продюсера, для Инстасамки этот кавер стал не выигрышем, а скорее проигрышем. Он убежден, что артистке стоит всерьез заняться своим вокалом, чтобы претендовать на звание профессиональной певицы. Дворцов убежден, что «Мой мармеладный» перепеть достаточно трудно, потому что этот хит люди напевают на протяжении десятилетий.

«Инстасамка вот взялась делать совместный хит с Надеждой Бабкиной, потом сделала ремикс на трек Кати Лель — мне кажется, это немножечко бредовая идея, от слова совсем», — резюмировал продюсер.

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