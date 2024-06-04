Стало известно о состоянии главы минздрава Камчатки после ДТП

Министру здравоохранения Камчатского края Александру Гашкову, который попал в серьезное ДТП 1 июня, сделали операцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что сейчас глава минздрава находится в состоянии средней степени тяжести. В результате аварии у него оказались сломаны ребра и вывихнут сустав. Также Гашков получил ушиб грудной клетки. Пострадавший сын министра тоже находится в состоянии средней степени тяжести.

Об аварии с министром стало известно 1 июня. По данным СМИ, Александр Гашков и заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов ездили в рабочую командировку в Усть-Большерецкий район. Авария произошла на обратном пути.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось на 75-м километре автодороги «Начикинский совхоз — Усть Большерецк- п. Октябрьский». 57-летний водитель автомобиля Toyota Town Ace выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с УАЗ Patriot под управлением 36-летнего водителя. В какой машине ехал региональный министр здравоохранения Гашков, ГАИ не уточняет.

Ранее на таксиста, высадившего участников СВО, завели уголовное дело.