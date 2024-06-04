Иностранный тренер: мне надоело чемпионство «Зенита»

Сербский тренер Миодраг Божович признался, что уже устал от чемпионств петербургского «Зенита», передает Sport24.

«Мне надоело чемпионство «Зенита». «Динамо» было ближе к трофею в этом году. Думаю, все в России устали от «Зенита». В Питере знают, как становиться чемпионами каждый год. Их можно сравнить с «Реалом» в ЛЧ, — сказал Божович.

2 июня «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в Суперфинале Кубка России. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее Сергей Семак рассказал, устал ли он он постоянных побед в «Зените».