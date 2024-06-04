Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван неочевидный продукт, повышающий риск развития ожирения

Frontiers: перец чили может повышать риск развития ожирения

close
100%
Freepik.com

Ученые из Университета электронных наук и технологий Китая (UESTC) установили, что среди людей, часто употребляющих перец чили, ожирение более распространено. Результатами своего исследования ученые поделились в журнале Frontiers in Nutrition.

В ходе исследования ученые проанализировали связь между частотой употребления перца чили, индексом массы тела (ИМТ) и распространенностью ожирения среди населения США в целом. Национальную выборку исследования представляли 6138 американцев и американок. Исследователи собрали данные о состоянии здоровья участников, их весе и частоте употребления перца чили.

На основе полученных данных добровольцев разделили на три группы: не употребляющие чили, употребляющие время от времени и часто употребляющие. Корреляционный анализ показал, что у участников третьей группы индекс массы тела чаще превышал норму. Ученые подсчитали, что их ИМТ был в среднем на 0,71 пункта выше, чем у добровольцев с малой долей чили в рационе.

Также выяснилось, что у участников с самыми высокими показателями потребления перца чили риск развития ожирения был на 55% выше по сравнению с добровольцами из первой группы.

Ученые отметили, что перец чили часто употребляют с продуктами с высоким содержанием жира и калорий. Вероятнее всего, именно такое сочетание приводит к увеличению веса.

Ранее были перечислены работающие БАДы для похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами