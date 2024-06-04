Назван неочевидный продукт, повышающий риск развития ожирения

Ученые из Университета электронных наук и технологий Китая (UESTC) установили, что среди людей, часто употребляющих перец чили, ожирение более распространено. Результатами своего исследования ученые поделились в журнале Frontiers in Nutrition.

В ходе исследования ученые проанализировали связь между частотой употребления перца чили, индексом массы тела (ИМТ) и распространенностью ожирения среди населения США в целом. Национальную выборку исследования представляли 6138 американцев и американок. Исследователи собрали данные о состоянии здоровья участников, их весе и частоте употребления перца чили.

На основе полученных данных добровольцев разделили на три группы: не употребляющие чили, употребляющие время от времени и часто употребляющие. Корреляционный анализ показал, что у участников третьей группы индекс массы тела чаще превышал норму. Ученые подсчитали, что их ИМТ был в среднем на 0,71 пункта выше, чем у добровольцев с малой долей чили в рационе.

Также выяснилось, что у участников с самыми высокими показателями потребления перца чили риск развития ожирения был на 55% выше по сравнению с добровольцами из первой группы.

Ученые отметили, что перец чили часто употребляют с продуктами с высоким содержанием жира и калорий. Вероятнее всего, именно такое сочетание приводит к увеличению веса.

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