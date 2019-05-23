В России ответили на обвинения Британии в кибератаках

Пресс-секретарь российского посольства в Британии заявил, что кибератаки, о которых говорит британское правительство, — повод для создания негативного отношения к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал пресс-секретарь, российская сторона уже много раз пыталась наладить с британским правительством взаимодействие по проблематике киберугроз.

«Никакой реакции со стороны Лондона до сегодняшнего дня не последовало», — добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что это говорит об отсутствии интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу.

Ранее сообщалось, что в Британии приписали ГРУ «ведущую роль» в проведении спецопераций в киберпространстве.