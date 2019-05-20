Песков отреагировал на слова Трампа о кибератаке на Россию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил американскому президенту Дональду Трампу, заявившему о кибератаке на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, пока нет официальных доказательств о причастности американской стороны к кибератакам на страну.

Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к каким-либо кибератакам в мире.

Ранее сообщалось, что Трамп проболтался о кибератаке против России. Накануне президент США признался, что люди из разведки предпочитают, чтобы он помалкивал на эту тему.