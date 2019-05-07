Facebook удалил связанные с Россией аккаунты

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Представители Facebook отчитались об удалении 97 связанных с Россией страниц, групп и аккаунтов в фейсбуке и инстаграме. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Представители соцсети заявили, что удаленные страницы демонстрировали «неаутентичное поведение». По их словам, специалистам удалось вычислить две команды российского происхождения, которые создавали профайлы, вводящие пользователей в заблуждение о том, чем они занимаются.

Дополнительные подробности в Facebook не привели.

Ранее сообщалось, что российский суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей.