Facebook удалил связанные с Россией аккаунты
Представители Facebook отчитались об удалении 97 связанных с Россией страниц, групп и аккаунтов в фейсбуке и инстаграме. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Представители соцсети заявили, что удаленные страницы демонстрировали «неаутентичное поведение». По их словам, специалистам удалось вычислить две команды российского происхождения, которые создавали профайлы, вводящие пользователей в заблуждение о том, чем они занимаются.
Дополнительные подробности в Facebook не привели.
Ранее сообщалось, что российский суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей.