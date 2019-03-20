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Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, речь идет о рекламе в области недвижимости, кредитования и рабочих мест.

По данным агентства, соцсеть намерена пересмотреть свою политику таргетинга для того, чтобы люди не лишались объявлений по признаку возраста, пола, расы, этнического происхождения или по месту проживания.

Ранее сообщалось, что Facebook вводит инструменты для борьбы с «порноместью».