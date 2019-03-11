В Кремле прокомментировали прошедший митинг за свободу интернета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедший в Москве митинг за свободу интернета, передает РИА «Новости».

По его словам, закон о защите Рунета не урезает и не ограничивает свободу интернета, он направлен на жизнеспособность сети на случай отключения извне.

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«Дело в том, что все выступают за свободу интернета: авторы этого законопроекта, и в Администрации президента, и правительство. Никто не является сторонником идеи урезания интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети», — заявил Песков.

Ранее в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова прошел митинг. В акции приняли участие около 6500 человек.