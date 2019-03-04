«Известия»: США откроют сеть зарубежных центров по борьбе с «влиянием России»

В США подготовили проект глобальной системы противодействия российскому информационному влиянию за рубежом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на два источника.

По информации издания, Соединенные Штаты в 2019-2020 годах намерены открыть сеть Национальных центров цифровых расследований в ряде стран по всему миру. К участию в проекте планируется привлечь Facebook, Twitter и Google, а также местные СМИ и НПО.

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Сообщается, что первые три пилотных проекта откроются уже этой весной в Грузии, Прибалтике и на Балканах. Один из источников отметил, что выбор этих регионов связан с тем, что там имеется доля населения, «которая с одобрением относится к России и ее руководству».

Предполагается, что целью работы таких центров станет выявление и препятствование влиянию России на общественное мнение в данных странах.

Ранее NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп лично одобрил кибератаку против России во время промежуточных выборов в американский конгресс.