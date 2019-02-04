FT рассказала о борьбе военных из Литвы с «российской дезинформацией»

В Литве работают военные и добровольцы — так называемые «эльфы» — усилия которых направлены на борьбу с российской дезинформацией, пишет газета Finanial Times.

Как отмечает газета, в Литве опасаются стать мишенью России, которая может начать распространение дезинформации на западную аудиторию. В том числе с помощью телевизионных каналов, которые активно вещают на русском языке. Россия превратила дезинформацию в оружие, отметил в разговоре с FT европейский политик из страны бывшего СССР.

Реклама

Одно из главных беспокойств для Европейского союза (ЕС) — назначенные на май парламентские выборы. Они могут быть уязвимы для дезинформации со стороны России, считают в ЕС. Как отмечает газета, выборы приобретают особое значение в 2019 году из-за роста партий с пророссийским уклоном.

Например, FT рассказывает о кабинете сержанта Томаса Чепониса, который работает в департаменте стратегических коммуникаций при министерстве обороны Литвы, в котором установлено шесть мониторов.

Однако постоянно обновляемая информация в них не имеет отношения к военным данным — с их помощью военный отслеживает самые популярные новости на русском языке, говорится в материале. Другой монитор показывает, как контент распространяется через социальные сети, на третьем — отслеживаются тренды новостей в онлайн-режиме о нескольких странах, включая Белоруссию.

Однако борьбу с «фейк ньюс» ведут не только военные, но и добровольцы, которые называют себя «эльфами». Команда постоянно обновляется, но уже насчитывает тысячи. В число добровольцев вошли журналисты, ИТ-специалисты, бизнесмены, студенты и ученые. По словам одного из участников, это именно движение, а не организация.

«Появилось понимание, что пора что-то делать, а не просто сидеть на диване и смотреть телевизор». — говорит анонимный «эльф».

Действия добровольцев разделены: одни занимаются разоблачением ложной информации, другие проводят онлайн-кампании против «прокремлевских троллей» под лозунгом «обвинить и пристыдить», пишет FT.