WSJ: США заподозрили Huawei в хищении коммерческих секретов

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Прокуратура США считает, что сотрудники китайской компании Huawei похитили данные группы компаний T-Mobile, которые составляют коммерческую тайну. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, неназванные лица в Huawei похитили технологию, которую подразделение T-Mobile в США использует для тестирования смартфонов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что на фоне дела Huawei государственным компаниям Китая посоветовали избегать поездок в США.