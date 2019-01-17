WSJ: США заподозрили Huawei в хищении коммерческих секретов
Прокуратура США считает, что сотрудники китайской компании Huawei похитили данные группы компаний T-Mobile, которые составляют коммерческую тайну. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
По данным издания, неназванные лица в Huawei похитили технологию, которую подразделение T-Mobile в США использует для тестирования смартфонов.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что на фоне дела Huawei государственным компаниям Китая посоветовали избегать поездок в США.