СМИ: сотрудника Huawei задержали за шпионаж в Польше
В Польше агентство внутренней безопасности задержало китайца по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телевидение страны.
Согласно имеющейся информации, задержанный гражданин Китая является сотрудником Huawei.
Уточняется, что правоохранительные органы Польши «давно и очень внимательно» занимались этим делом и провели обыск в отделении компании на территории страны. Кроме китайца, по такому же обвинению задержали поляка. Их обвиняют в сотрудничестве с разведкой Китая: они могут сесть в тюрьму на срок до десяти лет.
Ранее сообщалось, что в Госдепе США прокомментировали задержание финдиректора Huawei.