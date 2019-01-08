В ФРГ задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков

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Полиция Германии в федеральной земле Гессен задержала молодого человека по подозрению в совершении хакерских атак на политиков и знаменитостей, передает Spiegel-online.

Сообщается, что задержанным оказался 20-летний молодой человек, который живет с родителями.

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По предварительным данным, его действия никак не были связаны с иностранными спецслужбами.

Ранее сообщалось, что Германия попросила помощи в расследовании хакерской атаки у спецслужб США.