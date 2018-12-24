В Роскомнадзоре оценили возможность отключения России от интернета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал возможное отключение российского сегмента интернета от глобальной сети. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время перспективы отключения Рунета от глобальной сети нет.

Он также добавил, что государство должно быть готово к тому, чтобы в случае необходимости, предоставление услуг связи и доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что в России решили подготовиться к отключению от мирового интернета.