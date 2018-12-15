Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по антироссийскому проекту

Хакеры Anonymous выложили в сеть новую серию документов о направленном против России проекте Integrity Initiative, сообщает РИА «Новости».

Ранее хакеры заявили, что не увидели реакции на размещенную информацию со стороны международных организаций и лидеров Евросоюза.

Организация и спонсоры Integrity Initiative также не отреагировали на выдвинутые требования и не предоставили гарантий, что «будут использовать ресурсы исключительно для противостояния дезинформации со стороны России».