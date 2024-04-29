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Российские военные уничтожили украинских операторов беспилотников

Сальдо: военные России уничтожили операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские войска уничтожили группу операторов беспилотников (БПЛА) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«По координатам товарищей из организации «Русский Херсон» наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра», — написал он.

По словам губернатора, кроме того, подпольщики выявили еще одну группу операторов БПЛА, находящуюся в центре подконтрольного украинским войскам Херсона. Сальдо заявил, что «жить им осталось недолго», уточняет RT.

До этого Сальдо сообщал, что украинские войска нанесли удары по городу Новой Каховке и Алешкинскому округу Херсонской области. Никто из мирных жителей не пострадал, однако в селе Юбилейном, расположенном в Алешкинском округе, были зафиксированы повреждения в трех жилых домах.

Ранее Сальдо назвал суточные потери ВСУ на Херсонском участке фронта.

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Операция на Украине
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