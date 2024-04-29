Уровень воды в реке Ишим держится выше критической отметки

Уровень реки Ишим в районе села Абатское несколько часов держится на уровне 1217 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что к 06:00 по московскому времени уровень реки достигал 1214 сантиметров. Таким образом, к настоящему моменту он вырос на три сантиметра. Критическая отметка для села составляет 960 сантиметров.

До этого сообщалось, что более 1,3 тыс. жителей Абатского района Тюменской области эвакуировали из-за паводка. Глава Абатского района Игорь Васильев отметил, что в муниципалитете 14 населенных пунктов оказались отрезаны из-за паводка, а 11 дорог областного значения закрыты водой. Сейчас на местах работают четыре лодочные переправы, а пункты временного размещения готовы к приему эвакуированных людей.

В пресс-службе правительства предупредили, что муниципалитет находится в зоне вероятного подтопления, однако высоты южной и северной дамб, которые защищают от паводка Абатское, достаточно, чтобы удержать воду. Тем не менее из-за фильтрационных процессов появился риск намокания и сползания тела дамб, пояснили в правительстве.

Ранее Путин поручил проиндексировать размер выплат, предназначенных для пострадавших из-за паводка граждан.