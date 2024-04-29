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В Тверской области волонтеры спасли домашнюю крысу, оказавшуюся на помойке

В Тверской области развернули спасательную операцию из-за крысы

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Приют Декоративных Крыс.Тверь/VK

В Тверской области спасли домашнюю крысу, которая по какой-то причине оказалась на улице, сообщается в группе «Приют декоративных крыс. Тверь» во «ВКонтакте».

Жительница Бежецка заметила крысу, когда 25 апреля шла утром на работу. Она сделала фото зверька, который явно привык жить дома, накормила его и попросила неравнодушных горожан помочь.

Вечером того же дня о декоративной крысе, оказавшейся на помойке, узнали зооволонтеры из Твери. Они проехали 117 км до города, но найти крысу в указанном месте не смогли. Испугались, что она очутилась в мусоровозе, говорят активисты, но на помощь им пришли местные жители, благодаря которым грызуна удалось разыскать.

Крысу поймали и привезли в областной центр лишь 28 апреля. Ее немедленно доставили к ветеринару, тот выявил истощение и небольшие травмы.

«Отъестся, заживут до конца ранки и будет мальчик счастливо жить дома у мамы, потому что Оксана, которая отправилась за малышом в Бежецк, так прикипела к нему за эти дни ожидания, что расставаться напрочь отказалась», — рассказали волонтеры.

Ранее в Краснодаре спасатели дважды за день выезжали спасать упрямого енота.

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