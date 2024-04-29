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США надеются на участие РФ в «искренних переговорах» по украинскому конфликту

Блинкен: США ожидают согласия России на переговоры по Украине по Уставу ООН

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Luis Barron/Global Look Press

Соединенные Штаты надеются, что Россия согласится на проведение переговоров по Украине в соответствии с международным правом. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, Блинкен отметил желание США видеть готовность России «к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». Среди них он выделил суверенитет, территориальную целостность и независимость. По мнению госсекретаря, «в случае их надлежащего подтверждения» должна быть принята соответствующая резолюция.

Мирная конференция с обсуждением ситуации на Украине намечена к проведению 15-16 июня в Швейцарии, недалеко от города Люцерн. Россия не будет на ней присутствовать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснял, что Швейцария не может рассматриваться в качестве площадки для переговоров в связи с тем, что страна перестала быть нейтральной и заняла по отношению к РФ «откровенно враждебную позицию».

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что проведение мирной конференции по урегулированию украинского конфликта без участия России бессмысленно.

При этом президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры Украины и России после саммита в Швейцарии.

Ранее на Украине заявили, что на встрече в Швейцарии будут представлены все континенты.

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