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Глава МИД Венгрии призвал ЕС выделить сотни миллионов евро на охрану берега Африки

Сийярто: ЕС необходимо выделить сотни миллионов евро на охрану берега Африки

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подверг критике Евросоюз за финансирование нелегальной миграции и призвал направить вместо этого «сотни миллионов долларов» на охрану береговой линии Северной Африки.

По его словам, ЕС финансирует неправительственные организации, «которые вступают в сговор с контрабандистами и через Средиземное море доставляют нелегальных мигрантов в Европу за деньги».

«Вместо сотрудничающих с контрабандистами и перевозящих мигрантов НПО, Брюссель скорее должен финансировать развитие береговой охраны в Северной Африке», — написал министр.

Он считает, что «десятки и сотни миллионов долларов» можно было бы потратить на модернизацию береговой охраны таких стран, как Тунис, для уменьшения миграционного давления.

До этого Европарламент проголосовал за пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение миграционных норм Евросоюза.

Данные реформы разрабатываются в ЕС с 2015 года. Свод правил вводит принципы фильтрации мигрантов на границах, упрощает правила их высылки за пределы ЕС. Также документ позволяет странам, не желающим принимать мигрантов по принципу квот, вносить плату в бюджет ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет возвести стены в третьих странах из-за мигрантов.

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