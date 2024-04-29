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Сестра Фриске раскрыла, сколько тратит денег в месяц

Блогерша Наталья Фриске заявила, что тратит около 200 тыс. рублей в месяц

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friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Наталья Фриске призналась в шоу «Звезды сошлись», что тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь.

Фриске призналась, что полностью обеспечивает дочь, хоть и «подустала». Сестра артистки считает, что такая ситуация нормальная. Она отметила, что изначально не планировала делить быт с отцом ее ребенка — Александром Титовым, который должен был стать просто донором спермы.

Фриске отметила, что позже она дала шанс Еремееву. Однако, как отметила блогерша, мужчина хотел жить за ее счет.

«Сначала было все нормально, а потом он начал себя проявлять. Заявил мне: «А когда мы поедем в Майами?» Он сам барбер, развиваться дальше не хочет. Я найду ей (дочери) отца, который будет уважать и любить ее маму и ее саму», — объяснила Фриске.

Фриске воспитывает дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». В мае 2023-го Фриске призналась, что хочет завести еще одного ребенка.

Ранее Фриске переживала, что не сможет родить после пластики живота.

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