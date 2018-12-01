WSJ: Apple провела расследование о взятках в компании
В мае 2018 года Apple провела расследование возможных должностных преступлениях своих сотрудников в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Apple, в частности, проверила информацию о получении взяток сотрудниками компании от поставщиков в КНР.
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Как отмечается, в мае компанию покинули два топ-менеджера связанные с поставками неэлектрических компонентов для продукции Apple в Китае.
При этом сотрудникам Apple строго запрещено принимать любые формы «подарков».
Ранее СМИ сообщили, что Apple сократила производство всех новых iPhone.