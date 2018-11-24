Неизвестный заменили фото Трампа в Wikipedia на изображение пениса

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Неизвестный пользователь заменил фотографию президента США Дональда Трампа на сайте онлайн-энциклопедии Wikipedia на изображение пениса. Об этом сообщает Newsweek.

Как отмечается, в материале о Трампе до этого стояла фотография улыбающегося президента на фоне американского флага.

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По словам администратора англоязычной версии сайта Wikipedia, изображения менялись туда и обратно. Он отметил, что три редактора были вовлечены в развернутую «войну», пытаясь исправить материал.

Подчеркивается, что на данный момент аккаунты, с которых совершались хулиганские действия, были заблокированы.

Ранее сообщалось, что американская порноактриса Сторми Дэниелс сравнила пенис Трампа с мухомором из «Марио».