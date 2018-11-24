В Samsung извинились перед заболевшими раком сотрудниками

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Президент и исполнительный директор компании Samsung Ким Ги Нам принес официальные извинения сотрудникам, получившим онкозаболевания из-за вредных условий работы, передает «Рёнхап».

«Компания не контролировала целиком потенциальные риски для здоровья на линии производства чипов и жидкокристаллических дисплеев. Сегодня мы хотели бы искренне извиниться перед работниками, пострадавшими от этих заболеваний, а также их семьями», — сказал Ким Ги Нам.

Сообщается, что дети некоторых сотрудников родились с болезнями из-за заболеваний их родителей. Семьям заболевших будет выплачена компенсация в $132 тысячи.