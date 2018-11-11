Путин рассказал об отношении к ограничениям в интернете
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставить пользователям интернета возможность самим решать, где правда, сообщает RT France.
Он уточнил, что не считает правильным закрывать что-либо с помощью политических и административных структур.
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По мнению Путина, власти должны противопоставлять свою точку зрения и давать возможность гражданам самим разобраться, где правда, а где ее искажение.
Ранее Путин назвал недопустимым составление списков «хороших и плохих» СМИ.