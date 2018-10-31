Во «ВКонтакте» отреагировали на иск из-за разглашения данных пользователя

В социальной сети «ВКонтакте» дали комментарий после того, как появились данные о первом поданном против компании иске из-за разглашения данных пользователя правоохранительным органам. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Согласно заявлению, в настоящее время компания не получала никаких уведомлений, связанных с иском. Во «ВКонтакте» пообещали изучить вопрос.

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«Еще раз обращаем внимание на то, что взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательств», — сказали в компании.

Также в заявлении отмечается, что, по мнению «ВКонтакте», законодательство в этой сфере нужно совершенствовать.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы обратилась в суд с иском в отношении соцсети «ВКонтакте».