МИД Эквадора призвал Ассанжа воздержаться от инсинуаций
МИД Эквадора призвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа воздержаться от резких и необоснованных заявлений в адрес правительства, передает РИА «Новости».
Ведомство напомнило Ассанжу, что Эквадор предоставил ему политическое убежище.
МИД призвал Джулиана Ассанжа соблюдать уважение к суверенитету и доброму имени страны и не «позволять себе необоснованных инсинуаций».
Ранее Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора намерены перестать укрывать его в своем посольстве и хотят выдать его в Соединенные Штаты.