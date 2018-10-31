МИД Эквадора призвал Ассанжа воздержаться от инсинуаций

МИД Эквадора призвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа воздержаться от резких и необоснованных заявлений в адрес правительства, передает РИА «Новости».

Ведомство напомнило Ассанжу, что Эквадор предоставил ему политическое убежище.

МИД призвал Джулиана Ассанжа соблюдать уважение к суверенитету и доброму имени страны и не «позволять себе необоснованных инсинуаций».

Ранее Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора намерены перестать укрывать его в своем посольстве и хотят выдать его в Соединенные Штаты.