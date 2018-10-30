Роскомнадзор назвал дату подписания антипиратского меморандума

Роскомнадзор сообщил о том, что представители правообладателей и поисковых сервисов подпишут меморандум по борьбе с пиратским контентом 1 ноября, передает РИА «Новости».

«Первого ноября 2018 года состоится подписание меморандума о сотрудничестве между поисковиками и правообладателями по борьбе с распространением пиратского контента», — рассказали в ведомстве.

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Сообщается, что подписание состоится в 15.00 мск на площадке Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует Google за ссылки на запрещенные сайты.