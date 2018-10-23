Хакеры опубликовали изображение «казни» Хашукджи на сайте саудовской конференции

Хакеры взломали сайт инвестиционной конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии и загрузили туда якобы снимок «казни» оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает CNBC.

Хашукджи пропал более двух недель назад в саудовском консульстве в Стамбуле. СМИ привлекли внимание к его исчезновению, после чего Турция начала расследование. После того как в СМИ начала появляться информации об убийстве Хашукджи, саудовские власти признались, что журналист погиб в здании консульства в ходе «ссоры».

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На фоне этих новостей многие иностранные чиновники и бизнесмены отказались ехать на саудовскую конференцию. Теперь же ее сайт взломали.

На главной странице сайта опубликован коллаж, на котором наследный принц Саудовской Аравии изображен с саблей, занесенной над головой Хашукджи. На заднем плане виден человек в балаклаве, который держит флаг террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

В настоящий момент сайт недоступен.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.