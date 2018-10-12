Матвиенко назвала сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен в течение 1,5 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Матвиенко, профильные ведомства разработали дорожную карту в августе этого года.

«В ближайшее время, в течение одного-полутора лет эта дорожная карта будет выполнена», — сказала Матвиенко.

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Она выразила уверенность, что тема отмены роуминга будет решена.

Ранее сообщалось, что 10 августа на совместном заседании министерства связи и информатизации Белоруссии и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России был рассмотрен план действий по отмене роуминга между странами.