WSJ рассказал, как понять, что ваш аккаунт в Facebook взломан после последней атаки хакеров

Интернет-портал MarketsWatch рассказал, как понять, что ваш аккаунт в Facebook подвергся взлому в результате недавней хакерской атаки.

По данным издания, если Facebook вышел из вашего аккаунта и вам требуется заново ввести логин и пароль, вероятно, что учетную запись попытались взломать.

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Как отмечается, за минувший месяц хакерским атакам подверглись около 50 млн пользователей социальной сети, в то время как число учетных записей, закрытых сервисом, оценивается в 90 млн.

Ранее руководство компании Facebook сообщило о том, что из-за проблем с системой безопасности хакеры могли получить доступ к данным 50 млн пользователей социальной сети.