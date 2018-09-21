WSJ: Google позволяет сторонним приложениям собирать данные из писем пользователей

Представители корпорации Google заявили, что позволяют разработчикам сторонних приложений анализировать письма пользователей в почтовой службе Gmail и делиться полученными данными с другими компаниями. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Данное заявление представители корпорации сделали в письме, адресованном американским сенаторам — последние спрашивали у Google о возможности утечки личных данных пользователей. В письме говорится, что корпорация все еще позволяет разработчикам сторонних приложений сканировать письма пользователей, хотя сама Google отказалась от этого летом прошлого года.

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«Разработчики [сторонних приложений] могут обмениваться данными [пользователей] с другими разработчиками, если они открыто рассказывают пользователям о том, как используют их данные», — говорится в заявлении Сьюзен Молинари, вице-президента по публичной политике в Google.

Ранее сообщалось, что в Associated Press обвинили Google в тайном сборе данных о местоположении.