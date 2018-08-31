Трамп объявил о намерении бороться с политической цензурой

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не позволит технологических компаниям прибегать к политической цензуре. Об этом он заявил в ходе митинга в Индиане, передает Reuters.

Несколькими днями ранее Трамп обнаружил, что по запросу «Трамп новости» в Google поисковик выдает якобы лишь «плохие» новости о нем. Тогда он выступил с резкой критикой компании, обвинив ее в сознательной подтасовке результатов поиска.

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«Посмотрите на Google, Facebook, Twitter и других гигантов в сфере социальных медиа. Я ясно заявил, что мы как страна не можем смиряться с политической цензурой, черными списками и подтасовкой поисковых результатов», — сказал Трамп на митинге своим сторонникам.

Он добавил, что его администрация не позволит корпорациям заглушить голоса консерваторов.

Ранее Трамп опубликовал видео, в котором показал, как поисковая система Google его «дискриминирует».