Блогера Мэддисона внесли в базу «Миротворца»

Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, известный под псевдонимом Илья Мэддисон, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал.

В качестве причины запрета въезда на Украину называются его провокационная деятельность, «антиукраинская позиция» и распространение «украинофобских» идей. На сайте приводятся несколько роликов, которые Мэддисон снял об украинцах и его высказывания в социальных сетях.

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Ранее сообщалось, что Мэддисону дали условный срок за шутки про Коран.

Также ранее в базу «Миротворца» из-за поездки в Крым попал российский актер Константин Хабенский.