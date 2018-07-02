France 24 заявил о соблюдении российского законодательства

Представитель учредителя France24 в России, ООО «Медиа Коммуникейшнс», заявил о готовности предоставить документы о том, что не не находится под финансовым контролем каких-либо иностранных юридических лиц после заявлений Роскомнадзора о нарушении телеканалом закона о СМИ, передает РИА «Новости».

«Мы тоже оказываем влияние, общаемся с ними активно, у нас есть здесь редактор. Финансового контроля никакого нет. Документы тоже можем предоставить», — сказал представитель ООО «Медиа Коммуникейшнс»

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Он также отметил, что учредитель телеканала в России не получал писем от ведомства о нарушении законодательства.

«Мы еще раз проверили, к нам никаких уведомлений не приходило. Мы работаем полностью в соответствии с законодательством России», — сказал он.

Он также подчеркнул, что на данный момент в компании не понимают, чем именно они «провинились».

Ранее Роскомнадзор сообщил о нарушении каналом France 24 закона о СМИ.