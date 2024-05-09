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В МИД РФ заявили, что Запад вынуждает РФ усиливать меры ядерного сдерживания

Рябков: политика Запада вынуждает РФ укрепить меры ядерного сдерживания

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MFA Russia/Global Look Press

Курс Запада на развитие эскалации вынуждает Россию усиливать меры ядерного сдерживания. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания», — сообщил журналистам дипломат.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что учения вооруженных сил России с нестратегическим ядерным оружием являются вынужденной мерой в качестве ответа Западу на его враждебную и наглую риторику, направленную против РФ.

По его мнению, Запад во главе с США сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине, расширяя поставки вооружения Киеву, передавая Вооруженным силам Украины (ВСУ) «все более смертоносное» оружие.

Ранее в Совфеде заявили, что НАТО услышало предупреждение России.

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