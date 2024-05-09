Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает агентство, солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возлагают цветы к стелам городов-героев.

9 мая Путин лично встретил в Гербовом зале Кремля глав иностранных государств, которых пригласили в качестве гостей на парад Победы на Красной площади.

Традиционный парад в честь Дня Победы стартовал на Красной площади в Москве в 10:00 мск. В мероприятии приняли участие более 9000 военнослужащих, в том числе свыше 1000 бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине.

Мероприятие началось с внесения на площадь государственного флага и Знамени Победы. Представители почетного караула пронесли флаги под песню «Священная война». Парадом командовал главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков. Российский министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, был назначен принимающим мероприятие.

Ранее Путин заявил, что судьба РФ зависит от каждого россиянина.