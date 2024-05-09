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ВС РФ пресекли попытку Киева совершить атаку на Белгородскую область

Минобороны: системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«9 мая около 10:40 мск дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в результате ночных обстрелов Белгорода со стороны Украины пострадали как минимум шесть человек.

Двое мужчин, находившихся рядом с домом на улице Губкина, получили травмы головы. У нескольких человек осколочные ранения ног. В списке пострадавших — 11-летняя девочка.

До того стало известно, что в Белгороде после обстрела загорелись автомобили, припаркованные во дворе жилого дома на улице Щорса.

Утром 9 мая ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника.

Ранее ветеран ВОВ признался, что хотел бы принять участие в спецоперации на Украине.

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Обстрелы Белгорода
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