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В Госдуме заявили о страхе МОК при передаче медалей Олимпиады россиянам

Журова заявила, что МОК боится вручать перешедшие россиянам олимпийские медали

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК), который отказался вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады, боится проводить нужную церемонию. Ее слова приводит ТАСС.

«Это отговорка, они вообще боятся и не понимают, как с россиянами эту церемонию проводить. Там же должен быть гимн и флаг, они же не могут даже провести эту церемонию награждения. Они хотят нас сделать виноватыми, потому что получат протесты», — заявила Журова.

Молдавский канонист Сергей Тарновский был лишен бронзовой награды летних Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году, из-за того, что нарушил антидопинговые правила. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию спортсмена, и, соответственно, бронзовая медаль должна перейти к представителю России Илье Штокалову, который в том старте оказался четвертым.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года.

Ранее российского спортсмена лишили нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным.

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