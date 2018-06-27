В Instagram появится новая функция
В социальной сети Instagram появится возможность связываться с другими пользователями через видеозвонки. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса.
Как отмечается, в таких видеочатах смогут принимать участие до четырех человек.
«С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи», — говорится в заявлении.
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Уточняется, что также пользователи смогут применять новые эффекты для фотографий и быстрее находить посты по интересам через тематические каналы.
Ранее сообщалось, что пользователи социальной сети Instagram получат возможность загружать видеозаписи, продолжительность которых может достигать 60 минут.